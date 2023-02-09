Павелски непостижимым образом не забил с метра в пустые ворота «Миннесоты»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:1.

Гости в попытках отыграться за несколько минут до конца третьего периода сняли вратаря. Нападающие «Далласа» Роопе Хинц и Джо Павелски вышли вдвоём на пустые ворота, и финский форвард отдал передачу ветерану на гол. Невероятно, но Павелски не смог переправить шайбу в упор в пустые ворота, когда ему абсолютно никто не мешал.

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Этот промах не стал для команды фатальным, так как минутами позднее Хинц всё-таки забросил шайбу в пустые ворота и снял все вопросы о победителе встречи.