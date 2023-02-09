«Редчайшее явление — человек абсолютно не пил». Майоров о причинах долгой карьеры Селянне

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о причинах долгой и успешной карьеры финского нападающего Теэму Селянне. Финн завершил карьеру в 2014 году в возрасте 43 лет.
«Я над этим не задумывался, но здоровья у него, конечно, хватало, а также профессионального подхода к делу. Редчайшее явление — человек абсолютно не пил. Очень выносливый, быстрый, техничный, на партнёров играл с удовольствием, поэтому я не удивлён, что его включили в число лучших игроков НХЛ за 100 лет. И парень без гонора», — цитирует Майорова ТАСС.
Селянне является единственным в истории представителем игровых командных видов спорта (как зимних, так и летних), кто участвовал в Олимпийских играх на протяжении семи циклов (пропустил Игры 1994 года). Финский форвард провёл в НХЛ 1451 матч и набрал 1457 (684+773) очков.
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