Пастрняк удалил совместное фото с Овечкиным в соцсети после критики чешских болельщиков

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк удалил совместное фото с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным из своего аккаунта в соцсети после критики чешских болельщиков. Как сообщает Idnes.cz, чешские поклонники хоккея были недовольны фотографией с россиянином, учитывая продолжающуюся спецоперацию на Украине. Хоккеисты сделали совместное фото во время недавнего Матча звёзд НХЛ.

«Вы следите за тем, что происходит вокруг вас? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!» — написал один из чешских фанатов в комментариях к фото.

В текущем сезоне НХЛ Пастрняк провёл 51 матч, в котором набрал 72 (38+34) очка. Всего в НХЛ на счету 26-летнего нападающего 561 матч и 576 (278+298) набранных очков. Форвард выступает за сборную Чехии.