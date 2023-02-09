Андрей Назаров предложил реформу в системе начисления очков в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров объяснил, почему в КХЛ необходимо вернуть трёхочковую систему подсчёта баллов.
«Лично я выступаю за возвращение трёхочковой системы подсчёта очков в регулярном чемпионате КХЛ. Посмотрите сами: чем ближе конец регулярки, тем больше матчей, в которых третьи периоды превращаются в скучное, я бы даже сказал, печальное зрелище. Командам выгодно набрать по одному баллу, а там уж в овертайме или на буллитах как получится, кто-то доберёт второй. Ничего хорошего в этом нет.
При трёхочковой системе зрелищность увеличится, ведь мы уберём эту скукоту в концовках. У команды, особенно если турнирное положение поджимает, появится резон биться за три очка, если она победит в основное время. Выиграет в овертайме или на буллитах – получит два, проиграет в основное время – ничего не получит. Соответственно, за поражения в овертайме или на буллитах начисляется по одному очку. Но здесь отмечу один нюанс: если ты, как делают некоторые наши клубы, рискнул и снял вратаря в овертайме и играешь в формате «четыре на три», а затем проиграл, то тебе должны вообще не давать ни одного очка, а соперник получает два. От такой пагубной практики со снятием голкиперов зрелищность в овертаймах пропадает, нужно решать этот вопрос. Это как в случае с запросом на офсайд: взял его справедливо – никаких санкций, ошибся – команда получила две минуты штрафа. Или вы думаете, что после возвращения к трёхочковой системе лидеры сильно оторвутся и убегут вперёд? Так они и сейчас убегают. Всё это затевается прежде всего для середняков и команд из нижней части турнирной таблицы.
Кстати, на днях смотрел принципиальный с турнирной точки зрения матч между минским «Динамо» и «Спартаком». Шон Лалонд и Марк Верба провели отличный бой, порадовали болельщиков, выпустили пар и сражались за свои команды, а в итоге получили одноматчевые дисквалификации и денежные штрафы. Считаю, что это в корне неправильный подход», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее известный российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд также выступал за трёхочковую систему, назвав текущую схему подсчёта очков нечестной и несправедливой.
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