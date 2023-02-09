Защитник Семёнов и форвард Шафигуллин продлили контракты с «Нефтехимиком»

Защитник Глеб Семёнов и форвард Булат Шафигуллин продлили контракты с «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте клуба. Сообщается, что соглашение с 24-летним Семёновым рассчитано до конца сезона-2024/2025.
В текущем сезоне КХЛ Семёнов провел 28 матчей, в которых забил один гол при показателе полезности «+1». Всего в КХЛ на счету 24-летнего игрока обороны 95 матчей и восемь набранных очков — три гола и пять результативных передач. Показатель полезности защитника составил «-3».
На счету 24-летнего Шафигуллина 30 матчей в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых форвард набрал 13 очков — забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-9». Всего в КХЛ Шафигуллин набрал 46 (16+30) очков в 190 матчах.
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