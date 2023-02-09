В «Металлурге» опровергли информацию об обвинении Кошелева в даче взятки

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков опроверг информацию о том, что нападающего команды Семёна Кошелева обвиняют в даче взятки за получение военного билета. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист обвиняется по двум частям статьи УК РФ: «Дача взятки должностному лицу» и «Дача взятки должностному лицу в крупном размере» (статья 291, часть 3 и часть 4, пункт б УК РФ).
«Семён Кошелев состоит на учёте в магнитогорском военкомате, он учится в нашем институте, и у него отсрочка, кажется, до 2025 года. Я лично видел его дело, видел справку из института. Да, претензии в своё время были — ещё осенью, но если были бы какие-то проблемы сейчас, клубу бы сообщили. Очень много уток в прессе почему-то. Один сказал — все поверили», — цитирует Ласькова «РИА Новости».
В текущем сезоне Кошелев провёл за «Металлург» 41 матч, в которых набрал 17 (9+8) очков.
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