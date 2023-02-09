Тренер «Ак Барса»: сейчас в голове только победы, ребята цепляются за каждую шайбу

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Амуром». Игра состоится сегодня, 9 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Нелегко готовиться, когда играешь пять матчей подряд через день, но все находятся в одинаковых условиях. Сегодня последняя домашняя игра перед длительным перерывом, нас придут поддержать болельщики. Постараемся показать то же, что показывали на выезде.

«Амур» – тяжёлый соперник, вязко играет, отлично играет от обороны. Надо будет, во-первых, использовать свои моменты, а во-вторых, не давать сопернику возможности убежать в контратаку. Сейчас в голове только победы. Не надо думать о предстоящем, нужно думать о конкретной смене. Ребята будут цепляться за каждую шайбу, стремиться добывать очки», – цитирует Бабенко пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ и уже гарантировал себе участие в плей-офф.