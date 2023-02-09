Тренер «Ак Барса»: сейчас в голове только победы, ребята цепляются за каждую шайбу

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Амуром». Игра состоится сегодня, 9 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Нелегко готовиться, когда играешь пять матчей подряд через день, но все находятся в одинаковых условиях. Сегодня последняя домашняя игра перед длительным перерывом, нас придут поддержать болельщики. Постараемся показать то же, что показывали на выезде.
«Амур» – тяжёлый соперник, вязко играет, отлично играет от обороны. Надо будет, во-первых, использовать свои моменты, а во-вторых, не давать сопернику возможности убежать в контратаку. Сейчас в голове только победы. Не надо думать о предстоящем, нужно думать о конкретной смене. Ребята будут цепляться за каждую шайбу, стремиться добывать очки», – цитирует Бабенко пресс-служба казанского клуба.
«Ак Барс» занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ и уже гарантировал себе участие в плей-офф.
- 9 февраля 2023
-
15:10
-
14:48
-
14:23
-
13:59
-
13:36
-
13:15
-
12:53
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:45
-
10:23
-
09:54
-
09:26
-
08:59
-
08:28
-
08:13
-
07:15
-
07:08
-
06:45
-
06:40
-
05:46
- 8 февраля 2023
-
23:31
-
23:20
-
23:01
-
22:51
-
22:30
-
22:08
-
21:46
-
21:20
-
20:50
-
20:38
-
20:17
-
20:07