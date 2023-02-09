Коньков: у ЦСКА серия из поражений может растянуться на три матча

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал предстоящий матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и ЦСКА. Игра пройдёт сегодня в Омске и начнётся в 16:30 мск.

«Ситуация равнозначная. Обеим командам нужны очки. Свою роль сыграет дисциплина. ЦСКА достаточно хорошо играет в нападении. Они забили пять «Барысу», но пропустили шесть. Потом в матче с «Салаватом» забили один, но пропустили два.



«Авангард» тоже не сдаётся, хотя и проиграл «Амуру» дважды подряд. Ближе к плей-офф команды выходят на свой пик. Все шероховатости сходят на нет. Важно то, кто ошибётся и как проявят себя лидеры. Мне думается, что «Авангард» у себя дома должен играть раскрепощённее. У ЦСКА же серия из поражений может растянуться на три матча», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Обе команды проиграли два матча подряд. В случае победы в предстоящем матче с «Авангардом» армейский клуб может подняться на вторую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.