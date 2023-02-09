Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Горд тем, что мы написали историю новокузнецкого хоккея». Новиков о работе в «Металлурге»

«Горд тем, что мы написали историю новокузнецкого хоккея». Новиков о работе в «Металлурге»
Комментарии

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от реконструированной арены в Новокузнецке и вспомнил об опыте своей работы в тренерском штабе «Металлурга» с 1998 по 2000 год.

«Мне прислали фото с открытия арены в Новокузнецке. Это приятно. Там матч памятный провели, ветераны приехали. Сам стадион красивый. Я там работал в конце 90-х, и для меня это была такая романтика! Приехав туда, я сразу вспомнил строчки из Маяковского: «Здесь будет город-сад».

Это был богатейший регион. В ту пору, когда вся Москва была нищей, откуда-то появились модные ребята-хоккеисты, одетые с иголочки. Я не мог понять, откуда они. А потом, приехав на Кузбасс, я увидел, что это местные. Все деньги в то время были на периферии, там, где стояли фабрики, заводы. Я горд тем, что мы смогли написать историю новокузнецкого хоккея. Это чего-то стоит!» — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Фото: фото Михаила Петрика, «Металлург» Нк

Во время работы Новикова «Металлург» становился обладателем малых серебряных медалей чемпионата России в 1999 году, а также бронзовым призёром РХЛ в 2000 году. Отметим, что новокузнецкий клуб в текущем сезоне не будет играть на обновлённом стадионе, а все матчи плей-офф проведёт в подмосковном Чехове. «Металлург» занимает второе место в таблице ВХЛ после 47 матчей.

Новость по теме
В Новокузнецке после капремонта открыли «Арену Кузнецких металлургов»
Новость по теме
Новокузнецкий «Металлург» из-за игр «Дети Азии» проведёт матчи плей-офф ВХЛ в Чехове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023