Форвард московского «Динамо» Лилья выведен из списка травмированных

Шведский нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба бело-голубых.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Лилья принял участие в 44 встречах, в которых забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач, суммарно записав на свой счёт 22 очка при общем показателе полезности «+9».
Также в ближайшие дни ожидается возвращение из лазарета форварда Алексея Потапова. В текущем сезоне 33-летний российский форвард провёл за бело-голубых 19 матчей без результативных очков.
Московское «Динамо» после 60 матчей набрало 79 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче москвичи сыграют с ярославским «Локомотивом» 10 февраля.
- 9 февраля 2023
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