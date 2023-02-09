Гашек прокомментировал удаление Пастрняком совместного фото с Овечкиным

Знаменитый чешский экс-вратарь Доминик Гашек прокомментировал то, что нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк удалил совместное фото с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным из своего аккаунта в соцсети после критики чешских болельщиков.
«Хорошо, что он его удалил. Но было бы хорошо, если бы он написал что-то ещё об этом. Это оценили бы не только болельщики, но и, думаю, все чехи. Очевидно, это был ответ на реакцию людей, и мы, безусловно, хотели бы знать, что он чувствовал. Ему не нужно вдаваться в подробности, но он должен объяснить, почему он удалил фото. Меня это тоже интересует», — цитирует Гашека Expres.cz.
Ранее Гашек оценил идею допускать до игры в НХЛ россиян, не выступавших с поддержкой спецоперации на Украине.
- 9 февраля 2023
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