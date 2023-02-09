Судьи 12 секунд не замечали игру «Автомобилиста» вшестером в матче со СКА

В эти минуты в Екатеринбурге проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Автомобилист» принимает на своём льду СКА. После первого периода счёт 0:0.

На восьмой минуте первого периода судьи 12 секунд не замечали игру «Автомобилиста» вшестером. В итоге хозяевам всё же выписали двухминутный штраф за нарушение численного состава.

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Клуб из Екатеринбурга после 59 матчей одержал 33 победы при 26 поражениях. С 75 результативными баллами «Автомобилист» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Санкт-петербургский клуб после 61 матча набрал 93 очка и возглавляет таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.