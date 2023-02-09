Науменков — об отсутствии трофеев у Квартальнова: Месси тоже долго не выигрывал

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков рассказал о тренере Дмитрии Квартальнове, с которым они вместе работали в ЦСКА.

«Как можно проиграть, ведя 3–0 в серии [со СКА в финале Запада 2015 года], чего раньше не случалось? Какую-то ошибку назвать? Наверное, это не ко мне (долгая пауза). Я много просто думал об этом. Что касаемо игры, то там много чего произошло. Если говорить об атмосфере, то это другой опять же вопрос. И стоит ли делать акцент именно на неё? Я не уверен. Ну вот случилось так. Оказывается, вот сенсация. Месси чемпионат мира выиграл первый раз, хотя столько было у него возможностей. Вот сенсация случилась. И вот мы…

Квартальнов — самый побеждающий тренер в КХЛ, большой специалист, но без трофеев? Месси тоже не выигрывал долго. В любом случае для меня Квартальнов – профессионал с большой буквы. Кто бы что ни говорил. Для меня вообще нет такого разделения на хороших и плохих тренеров. Я так вырос и воспитан. Конечно, бывают разные моменты. Но моя карьера складывается так, что я не могу сказать, что сталкивался с «физруком». Я от каждого тренера получаю что-то новое, учусь. Это может быть разное, но все тренеры – мастера», – цитирует Науменкова «БИЗНЕС Online».

В текущем сезоне КХЛ на счету Науменкова 58 матчей, в которых игрок обороны набрал 20 (7+13) очков.