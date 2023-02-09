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Фёдоров — после победы над «Авангардом»: мы не запрещаем ребятам играть в хоккей

Фёдоров — после победы над «Авангардом»: мы не запрещаем ребятам играть в хоккей
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ).

«Мы сыграли пять игр через день. две последние игры на выезде. Кое-что не получилось. Можно сказать, не везло – особенно в овертаймах. Тем не менее нашли сегодня ключи к победе. Важно закончить эту серию хорошим результатом против хорошего соперника. Возвращаемся домой, пару дней есть отдохнуть, подумать, как дальше двигаться.

ЦСКА много пропускал в предыдущей домашней серии, удалось ли наладить оборону? Мы ребятам не запрещаем играть в хоккей. Ошибки у нас были. Мы не смогли завершить победой матч с «Барысом». Ведя против Уфы 3:0, сыграли 3:2. Нашли ключи к воротам, забили важный четвёртый гол. Думаю, игра сложилась бы чуть напряжённее, если бы не смогли этого сделать. Определённые моменты есть: особенно под давлением шайба должна двигаться в направлении ворот соперника. Это раз. Два – мы должны это знать и принимать определённые действия. К сожалению, хоккей сейчас поменялся – другие площадки, очень быстро шайба меняет руку. Ребята получили определённый опыт. Да, он не совсем позитивный, но мы его разобрали и донесли до ребят всю суть происходящего. Считаю, где-то мы достучались и нам удалось засушить некоторые моменты с шайбой и без шайбы», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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