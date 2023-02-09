Главный тренер ЦСКА Фёдоров объяснил нюансы розыгрыша большинства в современном хоккее

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы в матче с «Авангардом» (2:1 ОТ) объяснил нюансы розыгрыша большинства в современном хоккее.
«Почему не удалось реализовать большинство вплоть до овертайма? Есть нюансы, о которых мы говорим, они «железные», потому что случаются в каждой игре. Но ребята хотят разыграть шайбу чище, завести в ворота. Но сейчас не тот хоккей. Это случается раз в десять раз. В основном это угроза, броски, трафик – закрыть вратаря обязательно надо – и подборы. После трёх-четырёх таких моментов четвёрка обороняющихся встаёт, и ты можешь разыгрывать что-то ещё. Большинство – это силовая штука сейчас в связи с маленькими площадками, в связи с видеоразборами. Все умеют обороняться, все чётко знают линии, по которым может пройти шайба. Большинство –интенсивный процесс, и кто быстрее среагирует на ошибку с той или иной стороны, тот и имеет преимущество», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 9 февраля 2023
-
19:46
-
19:39
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:15
-
19:10
-
18:48
-
18:05
-
17:54
-
17:32
-
17:16
-
17:07
-
16:53
-
16:40
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:48
-
14:23
-
13:59
-
13:36
-
13:15
-
12:53
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:45
-
10:23