Главный тренер «Авангарда» объяснил многочисленные перестановки в составе в матче с ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ).

«Тяжёлый, очень серьёзный соперник. Попробовали одни сочетания – к сожалению, не очень это сработало. Пришлось быстренько переделать. Но я считаю, в целом старались, боролись, бросали по воротам, положительного в игре было много. Самое главное, что в концовке сравняли счёт. Обидно, что, выстояв, пропустили такой нелепый гол. Когда удаляемся за минуту до конца, это очень расстраивает. Можно всё что угодно говорить, но на этом уровне не должно этого происходить. Очень хорошо вратарь отыграл, это радует.

Мирошниченко в первом звене и Ткачёв в третьем – это эксперимент? Это не эксперимент. Команда не забивала, команда, как все считают, неудачно сыграла на Дальнем Востоке. Мы пытаемся найти лучшие сочетания, чтобы всем было комфортно. К сожалению, это не сработало сегодня. Причина отсутствия Фёдора Малыхина? Его игра в предыдущей поездке», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.