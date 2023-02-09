Михаил Кравец пнул по скамейке запасных после гола ЦСКА в овертайме

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

После гола нападающего ЦСКА Максима Мамина в овертайме главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в злости пнул скамейку запасных омичей.

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Максим Мамин в текущем сезоне сыграл за армейцев 41 матч, в которых забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач.

После поражения омичи располагаются на пятом месте в таблице Востока. В следующем матче «Авангард» встретится дома со СКА 11 февраля в 14:00 мск. ЦСКА 12 февраля сыграет гостевой матч с московским «Динамо» в 17:00 мск.