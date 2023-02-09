Ротенберг: хоккейный дьявол на стороне СКА? Жизнь помогает тем, кто этого заслуживает
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Автомобилистом» (5:2) ответил про магию цифр и рассказал, что не получалось у армейцев в первые два периода.
«Был ли хоккейный дьявол на стороне СКА в 666-м матче сезона в 66-м регионе? Магия цифр интересна, но думаю, что жизнь помогает тем, кто этого заслуживает. Сегодня наши ребята заслужили эту победу своей игрой.
Что не получалось в первые 40 минут? Сильный соперник, сильное сопротивление, лёгких игр сейчас нет. Добавили по ходу матча и в третьем периоде увидели то, что хотим видеть в каждой игре», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
После победы армейцы набрали 94 очка и продолжают возглавлять турнирную таблицу Запада.
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