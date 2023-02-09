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Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт назвал причины поражения от «Трактора»

Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт назвал причины поражения от «Трактора»
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4) и оценил игру вратарей своего клуба.

«В первую очередь скажу, что я разочарован результатом. Всё-таки наша команда играла неплохо, но не показала всего, что должна была, должный уровень и заряженность, учитывая ситуацию, которая у нас сейчас есть. Где-то были неправильные тактические действия в обороне, приведшие к пропущенным шайбам. Особенно гол, который пропустили в большинстве. Он на какое-то время подкосил команду. Дальше мы продолжали сражаться, бороться и играть до конца. Немного не хватило в концовке.

Как оценю игру голкипера Колосова сегодня? Не скажу, что сегодня есть какая-то вина вратарей. Просто где-то были неправильные действия в защите. Например, при первом голе мы не помогли Колосову перед воротами, во второй шайбе он сделал блестящий сейв, но было быстрое добивание. Третий гол – быстрая атака, защитники не успели перестроиться. Колосов не был плох, мы ему не так помогали. Алексей постоянно подтаскивал нас в этом сезоне, то же скажу и про Константина Шостака. Он сегодня хорошо отработал», — цитирует Вудкрофта сайт «Трактора».

Минчане с 63 очками располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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