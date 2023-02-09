Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал о восстановлении Хо-Сэнга

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (3:2 ОТ) и рассказал о восстановлении форварда уфимцев Джоша Хо-Сэнга.

«Непростой матч для нас. Быстрые два гола в первом периоде плохо повлияли на нас: начали придумывать лишнее, допускать ошибки. Соперник быстро переходил из обороны в атаку, садились в прессинге на наших защитников. Важно, что мы смогли выиграть, когда у команды не все получалось.



Почему не вызываем Аймурзина? Мы следим за ним. Он молодец, становится лидером команды, набирает важные очки. «Торос» играет важные матчи за выход в плей-офф. Впереди у команды выезд, четыре игры. Он уехал туда. Данилу выпал отличный шанс взять лидерство, получить этот важный опыт.

Первая спецбригада мало держала шайбу в зоне соперника в большинстве? Сегодня была такая игра, когда допускали много брака. При игре «пять на пять» и в большинстве много неточных передач.

Важно, чтобы с соперником невысокого уровня команда выигрывала увереннее? У соперника мобильная команда. Они хорошо прессинговали, переходили из обороны в атаку. Они очень быстрые. После игры с «Северсталью» мы это видели на разборе. Я не могу сказать, почему они идут на низких местах, не следил за ними весь сезон. Но последние игры показывают, что это непростой соперник. Важно, что ребята вышли в овертайме и решили вопрос. Это хороший опыт — побеждать, когда не всё получается.

Не боимся, что Хмелевски захотят забрать в «Тампу», а не в «Сан-Хосе»? Будет здорово, если его заберут в «Тампу» (смеётся). Будет с Кучеровым играть.



Что с Хо-Сэнгом? Вчера сделал рентген, его отослали доктору, который должен дать заключение. На его основе решим, когда его вводить в состав. Сейчас он тренируется по своей программе, – цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Уфимский клуб набрал 73 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.