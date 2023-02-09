Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов стал первым в КХЛ, проведшим 600 игр в одном клубе

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Амур». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов провёл 600-й матч в КХЛ в качестве главного тренера. Он стал первым тренером, проведшим 600 игр в одном клубе, сообщает пресс-служба лиги.

Победа над «Амуром» стала для 67-летнего специалиста 375-й в КХЛ. Он обошёл Владимира Крикунова (374) и поднялся на третье место в списке самых побеждающих тренеров в КХЛ.

После победы казанский клуб набрал 81 очко и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях с «Адмиралом» 14 февраля.