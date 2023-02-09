«Спартак» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Сочи»

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Локтионов с передачи Максима Цыплакова. На 16-й минуте периода преимущество гостей удвоил Александр Хохлачёв с передач Джоуи Кина и Шейна Принса. На 18-й минуте первого периода размочил счёт Сергей Косовец с передач Ивана Дидковского и Доната Стальнова.

На 40-й секунде второго периода счёт 3:1 сделал Шейн Принс с передач Фила Вароне и Александра Хохлачёва.

На 12-й минуте третьего периода сократил отставание до минимума Матвей Мичков с передач Амира Гараева и Артура Тянулина.

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