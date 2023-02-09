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«Спартак» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Сочи»

«Спартак» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Сочи»
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В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Локтионов с передачи Максима Цыплакова. На 16-й минуте периода преимущество гостей удвоил Александр Хохлачёв с передач Джоуи Кина и Шейна Принса. На 18-й минуте первого периода размочил счёт Сергей Косовец с передач Ивана Дидковского и Доната Стальнова.

На 40-й секунде второго периода счёт 3:1 сделал Шейн Принс с передач Фила Вароне и Александра Хохлачёва.

На 12-й минуте третьего периода сократил отставание до минимума Матвей Мичков с передач Амира Гараева и Артура Тянулина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Цыплаков) – 09:11 (5x4)   0:2 Хохлачёв (Кин, Принс) – 15:32 (5x4)   1:2 Косовец (Дидковский, Стальнов) – 17:53 (5x5)   1:3 Принс (Вароне, Хохлачёв) – 20:40 (5x4)   2:3 Мичков (Гараев, Тянулин) – 51:46 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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