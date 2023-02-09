Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов: к каждому из 600 матчей подходил серьёзно

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о победе над «Амуром» (4:2).

«Сложная игра была, и начало матча было не совсем таким, как мы хотели. Не всё получалось, и брак был в передачах. Затем потихонечку начали выравнивать игру, исправляться. Третий период получился хороший, результативный, и многие вещи, на которые мы обращали внимание, были выполнены достаточно неплохо.

Сегодня «Ак Барс» всего два раза удалился? Мы всегда об этом говорим, стараемся подчеркнуть это. Играя в меньшинстве, и силы затрачиваешь, и травмы могут быть, поэтому акцент на это есть всегда. Но по ситуации видите – бывает много удалений, бывает мало.

Не было мысли поставить на пару смен молодых ребят – Всеволода Альметкина и Максима Быкова? Мы для себя уже понимали, что не сможем их выпустить. Мы включили их в состав, чтобы они побыли с командой, почувствовали, насколько серьёзные матчи бывают. И чтобы поняли, что они в любой момент могут попасть в нашу команду и играть за нас.

Насколько важна такая волевая победа перед поездкой на Дальний Восток? Любая победа даёт достаточно много хороших эмоций. Мы понимаем, насколько непросто было, сегодня пятая игра через день. Но ребята нашли в себе силы и сыграли хорошо.

Есть ли какой-то самый запоминающийся матч среди 600 в КХЛ? Это ведь только в КХЛ 600, а если ещё посчитать? Для меня любая игра серьёзная, я не хочу какую-то выделять. Они все по-разному проходят, но я подхожу к каждому матчу как к серьёзной игре», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».