Галиев: плохо, что «Ак Барсу» приходится отыгрываться, но хорошо, что мы это делаем

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:2) и рассказал про выезд команды на Дальний Восток.

«Последние два матча были с командами, которым особенно нужны очки в турнирной таблице. От этого, наверное, и настрой у них был таким, бежали, прессинговали нас. Может, в начале игры где-то недооценили их, они поймали нас на контратаках, во время первой пропущенной шайбы заигрались. Поговорили в перерыве и начали играть в тот хоккей, в который и должны играть.



Слова в раздевалке особенно мотивируют команду? Ну конечно, мы разговариваем, подсказываем друг другу. Если у нас не идёт игра, стараемся играть проще. В раздевалке проще это сделать, когда ты успокоился. Плохо, что приходится отыгрываться, но хорошо, что мы отыгрываемся.



Дальше ждёт сложный выезд на Дальний Восток, как сохранить победный настрой? Будем играть по заданию. Будет сложно, другой часовой пояс, но каждому приходится там побывать. Мы знаем, как это преодолевать. Надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Галиева сайт «Ак Барса».

После победы казанский клуб набрал 81 очко и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях с «Адмиралом» 14 февраля.