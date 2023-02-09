Два очка Коваржа помогли Чехии одержать победу над Швецией в матче Еврохоккейтура

В Швеции на стадионе «Мальмё-Арена» завершился матч в рамках третьего этапа Еврохоккейтура — хоккейных игр Beijer. Сборная Чехии встречалась со сборной Швеции. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали чехи.

На 18-й минуте первого периода счёт в матче открыл Ян Коварж с передач Доминика Лакатоша и Петра Заморски.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале третьей двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Лукас Валльмарк с передач Олле Альсинга и Эмиля Ларссона.

Победу сборной Чехии в овертайме принёс Лукаш Клок с передач Яна Коваржа и Филипа Хлапика.

В следующем матче сборная Чехии встретится со сборной Финляндии 11 февраля в 14:00 мск. Сборная Швеции сыграет с национальной командой Швейцарии также 11 февраля, но в 18:00 мск.