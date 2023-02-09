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Два очка Коваржа помогли Чехии одержать победу над Швецией в матче Еврохоккейтура

Два очка Коваржа помогли Чехии одержать победу над Швецией в матче Еврохоккейтура
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В Швеции на стадионе «Мальмё-Арена» завершился матч в рамках третьего этапа Еврохоккейтура — хоккейных игр Beijer. Сборная Чехии встречалась со сборной Швеции. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали чехи.

На 18-й минуте первого периода счёт в матче открыл Ян Коварж с передач Доминика Лакатоша и Петра Заморски.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале третьей двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Лукас Валльмарк с передач Олле Альсинга и Эмиля Ларссона.

Победу сборной Чехии в овертайме принёс Лукаш Клок с передач Яна Коваржа и Филипа Хлапика.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
09 февраля 2023, четверг. 21:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Коварж (Лакатош, Заморски) – 17:57 (5x4)   1:1 Валльмарк (Альсинг, Ларссон) – 42:29 (5x5)   2:1 Клок (Коварж, Хлапик) – 60:35 (3x3)

В следующем матче сборная Чехии встретится со сборной Финляндии 11 февраля в 14:00 мск. Сборная Швеции сыграет с национальной командой Швейцарии также 11 февраля, но в 18:00 мск.

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