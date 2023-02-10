Сборная Финляндии обыграла Швейцарию в матче Еврохоккейтура, уступая по ходу матча 2:5
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Завершился матч Еврохоккейтура, в котором сборная Швейцарии встречалась с Финляндией. Матч состоялся в Цюрихе на стадионе «Свисс Лайф-Арена» и закончился победой гостей в серии буллитов (5:5, 1:0 – в серии буллитов).
В составе Финляндии отличились Ахти Оксанен (дважды), Артту Руотсалайнен, Эльмери Эронен, Томми Тикка. Победный буллит реализовал Оксанен. Отметим, по ходу матча Финляндия уступала со счётом 2:5.
За сборную Швейцарии забивали Лука Хишир, Кэлвин Тюркауф, Дарио Майер, Симон Кнак и Михаэль Фора.
В следующем матче Швейцария сыграет со Швецией, а Финляндия встретится с Чехией. Обе встречи состоятся 11 февраля.
Напомним, ранее сборная Чехии обыграла национальную команду Швеции (2:1).
Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
09 февраля 2023, четверг. 22:15 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 6
Б
Финляндия
0:1 Оксанен (Куокканен, Иконен) – 05:07 (5x5) 1:1 Хишир (Риди) – 06:38 (5x4) 2:1 Тюркауф (Херцог) – 20:14 (5x5) 3:1 Майер (Фрик) – 23:25 (5x5) 4:1 Кнак (Бадер) – 24:07 (5x5) 4:2 Руотсалайнен (Оксанен) – 25:16 (5x5) 5:2 Фора (Кнак) – 33:20 (4x5) 5:3 Оксанен (Иннала) – 35:51 (5x4) 5:4 Эронен (Тикка) – 41:46 (5x5) 5:5 Тикка (Аалтонен) – 57:31 (6x4) 5:6 Оксанен – 65:00
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