Сборная Финляндии обыграла Швейцарию в матче Еврохоккейтура, уступая по ходу матча 2:5

Завершился матч Еврохоккейтура, в котором сборная Швейцарии встречалась с Финляндией. Матч состоялся в Цюрихе на стадионе «Свисс Лайф-Арена» и закончился победой гостей в серии буллитов (5:5, 1:0 – в серии буллитов).

В составе Финляндии отличились Ахти Оксанен (дважды), Артту Руотсалайнен, Эльмери Эронен, Томми Тикка. Победный буллит реализовал Оксанен. Отметим, по ходу матча Финляндия уступала со счётом 2:5.

За сборную Швейцарии забивали Лука Хишир, Кэлвин Тюркауф, Дарио Майер, Симон Кнак и Михаэль Фора.

В следующем матче Швейцария сыграет со Швецией, а Финляндия встретится с Чехией. Обе встречи состоятся 11 февраля.

Напомним, ранее сборная Чехии обыграла национальную команду Швеции (2:1).