Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Финляндии обыграла Швейцарию в матче Еврохоккейтура, уступая по ходу матча 2:5

Сборная Финляндии обыграла Швейцарию в матче Еврохоккейтура, уступая по ходу матча 2:5
Комментарии

Завершился матч Еврохоккейтура, в котором сборная Швейцарии встречалась с Финляндией. Матч состоялся в Цюрихе на стадионе «Свисс Лайф-Арена» и закончился победой гостей в серии буллитов (5:5, 1:0 – в серии буллитов).

В составе Финляндии отличились Ахти Оксанен (дважды), Артту Руотсалайнен, Эльмери Эронен, Томми Тикка. Победный буллит реализовал Оксанен. Отметим, по ходу матча Финляндия уступала со счётом 2:5.

За сборную Швейцарии забивали Лука Хишир, Кэлвин Тюркауф, Дарио Майер, Симон Кнак и Михаэль Фора.
В следующем матче Швейцария сыграет со Швецией, а Финляндия встретится с Чехией. Обе встречи состоятся 11 февраля.

Напомним, ранее сборная Чехии обыграла национальную команду Швеции (2:1).

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
09 февраля 2023, четверг. 22:15 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 6
Б
Финляндия
0:1 Оксанен (Куокканен, Иконен) – 05:07 (5x5)   1:1 Хишир (Риди) – 06:38 (5x4)   2:1 Тюркауф (Херцог) – 20:14 (5x5)   3:1 Майер (Фрик) – 23:25 (5x5)   4:1 Кнак (Бадер) – 24:07 (5x5)   4:2 Руотсалайнен (Оксанен) – 25:16 (5x5)   5:2 Фора (Кнак) – 33:20 (4x5)   5:3 Оксанен (Иннала) – 35:51 (5x4)   5:4 Эронен (Тикка) – 41:46 (5x5)   5:5 Тикка (Аалтонен) – 57:31 (6x4)   5:6 Оксанен – 65:00
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023