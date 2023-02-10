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Сергей Бобровский – вторая звезда матча «Флорида» – «Сан-Хосе»

Сергей Бобровский – вторая звезда матча «Флорида» – «Сан-Хосе»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский признан второй звездой матча. Ему удалось совершить 32 сейва. Первым был признан Сэм Райнхарт, который оформил дубль. Эрик Стаал забил два гола и был признан третьей звездой матча.

Уже на шестой минуте матча российский нападающий Александр Барабанов открыл счёт в матче. Эрик Карлссон отдал ему одну голевую передачу. Больше голов в первом периоде не было.

На 25-й минуте Сэм Райнхарт сравнял счёт в игре. Марк Стаал ассистировал ему. Затем Райнхарт забил на 40-й минуте. Ээту Луостаринен и Антон Лунделль отметились голевыми передачами.

На предпоследней минуте матча Стаал и сам забросил свою шайбу. Луостаринен отдал голевой пас. Также в эту же минуту Стаал оформил дубль.

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