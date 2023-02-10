«Это конец эпохи клуба». Генменеджер «Сент-Луиса» — об обмене Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг прокомментировал обмен нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

«Мы пытались выжать из этого состава ещё один год. Если вспомнить наш чемпионский состав, то мы были командой ветеранов. Мы выиграли как возрастная команда, и смогли провести так ещё три сезона. Этот год, очевидно, стал концом той эпохи. У нас есть хорошие игроки, которые будут здесь ещё несколько лет. У нас есть более молодые игроки, которые не были частью той команды или, как Роберт Томас, который с нами относительно недавно. Теперь они должны сделать шаг вперёд и стать лидерами.

Пару лет назад, когда Тарасенко оправился от травм, он попросил найти для него другую команду. Очевидно, это было тяжёлое лето, и мы ничего не могли с этим поделать. Он вернулся после травм в великолепной форме и провёл отличный прошлый сезон. Он всегда вёл себя как профессионал с того самого дня, как мы его задрафтовали. Вот кто он такой… Он всегда делал то, о чём мы его просили, как на льду, так и вне его.

Очевидно, что Нью-Йорк — привлекательный город для всех игроков лиги, поэтому мне было комфортно, когда я позвонил ему, чтобы сообщить об обмене. Я был бы удивлен, если бы мой выбор стал для него проблемой», — цитирует генменеджера официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня, 9 февраля, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.