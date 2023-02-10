Главный тренер сборной России по хоккею отреагировал на обмен Тарасенко в «Рейнджерс»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов считает, что обмен Владимира Тарасенко в «Рейнджерс» пойдёт на пользу нападающему.

«Перед дедлайном всегда можно ожидать любого обмена. У Володи Тарасенко в «Сент-Луисе» сейчас не складывалось, поэтому смена обстановки может пойти ему на пользу. Артемий Панарин только поможет Вове, который на 100% усилит «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное, чтобы у Тарасенко всё было в порядке со здоровьем и не беспокоили травмы.



Наверняка генменеджер «Рейнджерс» (Крис Друри. – Прим. «Чемпионата») исходил из того, что Тарасенко и Панарин играли вместе и дружат. Всегда, когда игрок меняет клуб, это даёт какой-то глоток свежего воздуха и новые ощущения. Мы и так следили за «Рейнджерс», а теперь будем ещё больше следить (смеётся). Хочется, чтобы у Володи всё получилось. Поборются ли «Рейнджерс» за Кубок Стэнли? Надеемся, что шансы будут и всё сложится нормально, но там хватает претендентов, вы же знаете», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.