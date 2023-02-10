Бобровский — о 350-й победе в НХЛ: я играл с отличными тренерами и партнёрами по команде

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский похвалил партнёров по команде за игру в матче с «Сан-Хосе» (4:1) и прокомментировал свою 350-ю победу в НХЛ.
«Это была хорошая игра. Соперник начал игру в быстром темпе, но мы хорошо защищались. Надёжно играли в меньшинстве и отлично убирали шайбу с нашего пятачка, а затем забили два важных гола.
Моя 350-я победа в лиге? Это определённо здорово. Мне посчастливилось играть с отличными товарищами по команде и великолепными тренерами. Это, безусловно, большое достижение, но я должен фокусироваться на новой игре», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.
Бобровский быстрее всех вратарей в истории НХЛ достиг отметки в 350 побед в лиге. На это россиянину потребовалось 624 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.
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