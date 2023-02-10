Фетисов — о возможном участии россиян в Олимпиаде: нам навязывают дополнительные условия

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о том, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, без флага и гимна. Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.
«Недавно я пригласил в свою программу на одном из телеканалов обсудить этот вопрос близких мне людей. Они пришли… И буквально через 10 минут разбились на три лагеря.
Консенсуса так и не нашли: надо – не надо, с флагом – без флага… Я раньше придерживался однозначного мнения: спортсмены здесь ни при чём, и надо ехать в статусе, который разрешат. Но сегодня ситуация в мире изменилась, и сейчас я не имею прямого ответа на этот вопрос.
При этом в Олимпийской хартии ничего не сказано про отстранение спортсменов из-за конфликтов, которые ведутся странами. А нам навязывают дополнительные условия, вынуждают их обсуждать. Я так полагаю, что кому-то выгодно россиян разъединить – что, собственно говоря, и случилось у меня в студии», – цитирует Фетисова «КП Спорт».
Ранее ИИХФ заявила, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.
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