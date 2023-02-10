Из списка травмированных выведены форвард «Локомотива» Аверин и капитан «Барыса» Вей
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщает, что из списка травмированных были выведены нападающий «Локомотива» Егор Аверин и капитан «Барыса» Линден Вей.
Аверин в текущем сезоне КХЛ провёл 20 матчей, в которых отметился шестью набранными очками — забросил три шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «+4».
Вей является вторым бомбардиром астанчан в текущем регулярном чемпионате, на его счету 36 (16+20) очков в 52 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Показатель полезности канадского нападающего составил «-3». Всего в КХЛ на счету 31-летнего нападающего 335 матчей, в которых форвард набрал 247 очков — забросил 79 шайб и отдал 168 результативных передач. Показатель полезности канадского нападающего составил «+57».
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