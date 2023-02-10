ХК «Сочи» расторг контракт с канадским защитником Джо Морроу
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ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Джо Морроу, сообщает пресс-служба КХЛ. В текущем сезоне на счету 30-летнего канадского защитника девять результативных передач в 31 матче. Показатель полезности игрока обороны составил «-15».
В сезоне-2021/2022 Морроу играл за «Барыс», забросил три шайбы и сделал 10 голевых передач в 29 встречах регулярного чемпионата, к которым добавил четыре ассиста в пяти играх Кубка Гагарина.
В течение карьеры защитник выступал в Северной Америке. Он сыграл в 197 матчах в Американской хоккейной лиге и провёл ещё 173 встречи в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Кроме того, в сезоне-2020/2021 хоккеист выступал в чемпионате Финляндии и защищал цвета «Эссята».
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