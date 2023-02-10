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«Вы, наверное, видели, какое судейство было хорошее». Глава «Авангарда» — о матче с ЦСКА

«Вы, наверное, видели, какое судейство было хорошее». Глава «Авангарда» — о матче с ЦСКА
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов остался недоволен судейством во вчерашнем матче омского клуба с ЦСКА (1:2 ОТ).

«Оценка текущей игры и перспектив «Авангарда» в плей-офф? Сейчас такое чувствительное время – сейчас не до оценок. Сейчас нужно всем собраться и поддерживать. Все готовятся, что-то пробуют. Не только хоккеисты, но и судьи готовятся. Вы, наверное, вчера видели, какое судейство было хорошее. Не пропустили ни одного удаления – правда, в одну сторону. Но у них ещё есть время подготовиться, посмотреть хотя бы на другую сторону площадки. Я думаю, что все – и команды, и судьи – войдут в плей-офф в подготовленном состоянии», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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