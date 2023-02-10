«Вы, наверное, видели, какое судейство было хорошее». Глава «Авангарда» — о матче с ЦСКА

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов остался недоволен судейством во вчерашнем матче омского клуба с ЦСКА (1:2 ОТ).
«Оценка текущей игры и перспектив «Авангарда» в плей-офф? Сейчас такое чувствительное время – сейчас не до оценок. Сейчас нужно всем собраться и поддерживать. Все готовятся, что-то пробуют. Не только хоккеисты, но и судьи готовятся. Вы, наверное, вчера видели, какое судейство было хорошее. Не пропустили ни одного удаления – правда, в одну сторону. Но у них ещё есть время подготовиться, посмотреть хотя бы на другую сторону площадки. Я думаю, что все – и команды, и судьи – войдут в плей-офф в подготовленном состоянии», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
- 10 февраля 2023
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:26
-
14:18
-
14:05
-
14:04
-
13:57
-
13:49
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:13
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:34
-
11:16
-
11:15
-
11:08
-
10:51
-
10:30
-
10:21
-
09:59
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:22