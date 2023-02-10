«Монотонность утомляет». Глава «Авангарда» высказался об идее перекрёстного плей-офф в КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов отметил, что матчи между одними и теми же соперниками в плей-офф каждого сезона КХЛ утомляют.

«На каком уровне должен быть потолок зарплат в КХЛ? Тот потолок, который есть сейчас, нужно оставлять. Нельзя метаться. С каждым сезоном чемпионат становится всё более конкурентным. То, что мы имеем сейчас на Востоке, когда все команды могут выйти в плей-офф, такого вообще никогда не было в принципе. Сейчас метаться, что-то ещё менять – какой смысл. Мы достигли той цели, которую ставили. Давайте поживём в этой парадигме и посмотрим, что будет дальше.

Жизнеспособен ли перекрёстный формат плей-офф? Мне сложно ответить на этот вопрос. По одной простой причине: я не в материале – я глубоко его не изучал. Мне кажется, этот вопрос стоит в первую очередь адресовать генеральным менеджерам, командам, тренерам, хоккеистам, которые формируют зрелище. Разрушение той монотонности, скажем, которая бывает, как СКА – ЦСКА… Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.

Было бы мне интересно, если бы «Авангард» играл в плей-офф не с «Салаватом», а с «Локомотивом»? Наверное, да. Я думаю, что всем было бы интересно. Ещё раз говорю: эта монотонность утомляет, объективно. Но надо смотреть много факторов. Нужно посмотреть их все и принять решение. Я знаю, что такая комиссия при КХЛ создана, они смотрят. Когда будут первые результаты, я смогу с ними ознакомиться и тогда ответить на этот вопрос», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.