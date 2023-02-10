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Глава «Авангарда» ответил на вопрос, обращались ли к нему из «Ак Барса» по поводу Хартли

Глава «Авангарда» ответил на вопрос, обращались ли к нему из «Ак Барса» по поводу Хартли
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов отметил, что доволен сотрудничеством с бывшим главным тренером омского клуба Бобом Хартли в роли консультанта хоккейной академии. Крылов рассказал, обращалось ли к нему руководство «Ак Барса» по поводу канадского специалиста после увольнения Олега Знарка.

«Когда Хартли снова приедет в Омск? Очень скоро. По-моему, 27-го числа он прилетает. Мы уже говорили про его первый визит. По контракту у нас два таких визита. После первого визита все вовлечённые стороны были удовлетворены: дети, тренерский штаб академии, сам Боб Хартли. Мы продолжим эту работу даже на следующий год. Нас устраивает атмосфера взаимодействия между детьми, тренерами и самим Хартли, ну и, конечно, его бесценный опыт, который он с удовольствием передаёт.

Обращался ли ко мне кто-то из «Ак Барса» по поводу Хартли, когда искал тренера? Ко мне никто не обращался. Мог бы Хартли помочь в координации между командами МХЛ – ВХЛ – КХЛ? Боб Хартли всё время контактирует. Он человек с большим сердцем и большой любовью к Омску и хоккею. Но с точки зрения вертикали это не тот человек – не то что он плохой… У него есть набор других качеств, которые мы с удовольствием используем. Всё-таки этот человек (в вертикали. – Прим. «Чемпионата») должен быть ближе к действительности и 24/7 этому уделять внимание. Лучше всего, если бы он был омским, или хотя бы с омской философией, чтобы понимать специфику работы и академии, и первой команды», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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