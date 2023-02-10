Руководитель «Авангарда» назвал условие самоокупаемости новой арены в Омске

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов назвал условие самоокупаемости новой арены в Омске.

«Если мы говорим с инвестиционной точки зрения, как обычно считают такие проекты, то, конечно, она в ближайшей перспективе не выйдет на самоокупаемость. Точнее даже, здесь слово «окупаемость» более применимо – потому что вложены деньги, они должны быть возвращены. Поверьте мне, для этого билет должен стоить минимум $ 100, как в Северной Америке.

Когда я говорил (на предыдущей пресс-конференции. – Прим. «Чемпионата») про самоокупаемость, я говорил, что функционирование арены не должно отнимать у основного клуба деньги. То есть то, что мы получаем от её эксплуатации, мы тратим на её поддержание. Уже сейчас мы можем смело заявить, что так оно и есть. То есть те события (не только хоккейные), которые проходят на этой арене, позволяют её содержать на том уровне, который вы сейчас видите, и не привлекать дополнительных средств из бюджета акционерного общества «Авангард». В этом смысле она себя уже окупает. Но это, поверьте мне уникально – особенно для России. И кстати, большое спасибо хотелось сказать болельщикам, потому что в первую очередь это их заслуга», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.