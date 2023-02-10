«Чего мне на Овечкина равняться?» Форвард ЦСКА — о своих любимых игроках в НХЛ

Российский нападающий ЦСКА Прохор Полтапов раскрыл секрет своего номера. Кроме того, 20-летний форвард рассказал, на кого равнялся, когда начал смотреть хоккей.

«В 16 лет стал интересоваться хоккеем? Я начал разбираться в НХЛ, кто там хорошие игроки. До этого я вообще ничего не знал.



На Овечкина не равнялся? Нет, у меня же хват другой. Чего мне на него равняться? Я тогда смотрел на Малкина и Дацюка. У меня в Питере был 11-й номер, а в «Витязе» — 13-й.



С номером 13 что-то связано? Вообще ничего. В детстве я хотел взять первый номер. Ну, я же первый. Но мне объяснили, что первый — вратарский. Решил, что будет две единицы — 11-й. В «Витязе» 11-й был занят, так что я взял 13-й», — приводит слова Полтапова Sport24.

Напомним, летом 2021 года нападающий был задрафтован «Баффало Сэйбрз». Полтапова выбрали во втором раунде под общим 33-м номером. Тем не менее российский форвард ещё не провёл в Национальной хоккейной лиге ни одного матча.