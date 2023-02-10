«Это политика». Российский хоккеист рассказал об отказе в продлении рабочей визы в Чехии

Российский нападающий «Слована» Никита Щербак рассказал о проблемах с получением рабочей визы во времена игры в Чехии в прошлом сезоне. Форвард выступал за «Маунтфилд» из города Градец-Кралове до сентября 2022 года, когда не смог продлить контракт из-за проблем с получением новой рабочей визы.
«Я был на связи с клубом пару месяцев. Мне потребовалась словацкая виза. Я живу в Монреале, откуда мне пришлось ехать в Оттаву, где получал необходимые документы для въезда в страну.
Моя виза в Чехии не была продлена. Я не знаю, какие именно правила есть в стране для российских граждан в этом вопросе. Ничего не получилось сделать, я думаю, что это несправедливо в какой-то степени. Это политика.
Я не играл в течение четырёх месяцев? Пауза была долгой, но обычно так бывает, когда ты получаешь травму. У меня также были серьёзные проблемы со здоровьем в моей карьере, я знаю своё тело. Возможно, мне потребуется несколько матчей, чтобы полностью погрузиться, но думаю, что со мной всё будет в порядке. Я работал в Словакии в прошлом году, знаю, в каком стиле и на каких скоростях здесь играют. Я тренировался, я в хорошей форме», — приводит слова Щербака Sport Aktuality.
- 10 февраля 2023
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