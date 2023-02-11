Владимир Тарасенко открыл счёт забитым голам за «Нью-Йорк Рейнджерс»

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сиэтл Кракен».



На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт — 1:0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».



Счёт во встрече на третьей минуте открыл российский нападающий Владимир Тарасенко, проводящий дебютную встречу в составе «Рейнджерс». Ассистировал Тарасенко другой россиянин Артемий Панарин.



Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.



Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 30 (11+19) очков в 39 матчах НХЛ.