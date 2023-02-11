Первый гол Владимира Тарасенко в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала видео дебютной шайбы российского нападающего Владимира Тарасенко в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Для того, чтобы открыть счёт забитым голам за новый клуб Тарасенко потребовалось меньше трёх игровых минут на льду.



Ассистировал Тарасенко другой российский хоккеист Артемий Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.



Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 30 (11+19) очков в 39 матчах НХЛ.