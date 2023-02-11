Пресс-служба «Рейнджерс» — о связке россиян: мечта стала реальностью

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» отреагировала на дебютную шайбу Владимира Тарасенко в составе клуба. Тарасенко открыл счёт забитым голам за команду менее чем через три игровые минуты дебютного матча в регулярном чемпионате с «Сиэтл Кракен».



«Мечта стала реальностью», — написала пресс-служба «Рейнджерс» в социальных сетях, прикрепив фотографию обнимающихся Тарасенко и Артемия Панарина.



Панарин ассистировал Тарасенко в его дебютной шайбе за клуб.



Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.



Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 30 (11+19) очков в 39 матчах НХЛ.