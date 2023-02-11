Артемий Панарин заступился за Тарасенко и получил удаление. Видео

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сиэтл Кракен». На момент написания новости идёт второй период, счёт в матче — 4:1 в пользу хозяев.



Российский нападающий Артемий Панарин заступился в игре за новичка «Рейнджерс» Владимира Тарасенко и получил удаление.



ВИДЕО



Панарин ассистировал Тарасенко в его дебютной шайбе за клуб.



Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.



Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 30 (11+19) очков в 39 матчах НХЛ.

Новость по теме Первый гол Владимира Тарасенко в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео