Артемий Панарин заступился за Тарасенко и получил удаление. Видео

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сиэтл Кракен». На момент написания новости идёт второй период, счёт в матче — 4:1 в пользу хозяев.
Российский нападающий Артемий Панарин заступился в игре за новичка «Рейнджерс» Владимира Тарасенко и получил удаление.
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Панарин ассистировал Тарасенко в его дебютной шайбе за клуб.
Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 30 (11+19) очков в 39 матчах НХЛ.
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