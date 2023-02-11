Переполненный «Мэдисон Сквер Гарден» устроил овации Тарасенко перед дебютом за «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:3.



Этот матч стал первым для российского форварда Владимира Тарасенко в форме «Рейнджерс». Перед началом встречи болельщики стадиона хозяев «Мэдисон Сквер Гарден» устроили Тарасенко громкие овации. Лицо Тарасенко было отражено на льду клубной арены. Нападающий выкатился на площадку под приветствие фанатов.

ВИДЕО

Напомним, Владимир Тарасенко сумел отличиться уже на первых минутах дебюта за клуб. Ему в моменте с голом ассистировал другой российский форвард Артемий Панарин. На счету российского голкипера Игоря Шестёркина в этой встрече 26 сейвов.