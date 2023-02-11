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Переполненный «Мэдисон Сквер Гарден» устроил овации Тарасенко перед дебютом за «Рейнджерс»

Переполненный «Мэдисон Сквер Гарден» устроил овации Тарасенко перед дебютом за «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:3.

Этот матч стал первым для российского форварда Владимира Тарасенко в форме «Рейнджерс». Перед началом встречи болельщики стадиона хозяев «Мэдисон Сквер Гарден» устроили Тарасенко громкие овации. Лицо Тарасенко было отражено на льду клубной арены. Нападающий выкатился на площадку под приветствие фанатов.

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Напомним, Владимир Тарасенко сумел отличиться уже на первых минутах дебюта за клуб. Ему в моменте с голом ассистировал другой российский форвард Артемий Панарин. На счету российского голкипера Игоря Шестёркина в этой встрече 26 сейвов.

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