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Илья Самсонов признан второй звездой матча с «Коламбусом»

Илья Самсонов признан второй звездой матча с «Коламбусом»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой встречи стал форвард гостей Джон Таварес, на счету которого в этой встрече две заброшенные шайбы.

Второй звездой признан российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов, совершивший по ходу матча 30 спасений. Третья звезда — голкипер хозяев Йоонас Корписало, совершивший 38 сейвов.

Напомним, в составе победителей дубль на свой счёт записал Джон Таварес, ещё одну шайбу забросил Пьер Энгвалль. Митчелл Марнер отличился двумя результативными передачами.

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