Мика Зибанеджад вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился шведский нападающий Мика Зибанеджад, реализовавший большинство в начале третьего периода. Этот гол стал для 29-летнего форварда 84-м при игре в большинстве за «синерубашечников», благодаря чему он вышел на шестое место в истории клуба, превзойдя результат Вика Хэдфилда (83).

Клубный рекорд принадлежит Камиллю Генри (116), второе место занимает Род Жильбер (108), топ-3 замыкает Брайан Лич (106). В пятёрку лучших также входят Адам Грэйвз (100) и Крис Крайдер (88), с передачи которого и забил сегодня Зибанеджад.