Малкин вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче с «Анахайм Дакс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге. Малкин делит 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с Дино Сиссарелли, который набрал 1200 (608+592) очков в 1232 матчах. На одной строчке выше находится Венсан Дамфусс с 1205 (432+773) очками в 1378 играх.

Напомним, в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:3.