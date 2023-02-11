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Кросби вышел на единоличное 17-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Кросби вышел на единоличное 17-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в победном матче с «Анахаймом» (6:3), благодаря чему вышел на 17-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Канадский форвард достиг отметки в 930 ассистов за карьеру в НХЛ и обогнал Ларри Мёрфи. Следующей целью для Сидни является показатель Эла Макинниса (934).

Сейчас на счету Кросби 1471 (541+930) очко. В общем списке бомбардиров в истории НХЛ он находится на 15-м месте, отставая от легендарного защитника Пола Коффи на 60 очков.

Напомним, в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

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