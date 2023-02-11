Третьяк: Майоров вошёл в хоккейную книгу Гиннесса, его результат повторил лишь Кросби
Поделиться
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал слова благодарности в адрес двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова. Сегодня, 11 февраля, легендарному советскому нападающему исполнилось 85 лет.
«Хочу стоя сказать в честь Бориса Майорова, потому что очень уважаю этого человека. Этот человек — легенда. Он вошёл в хоккейную книгу Гиннесса как капитан сборной, дважды выигравшей Олимпиаду. Потом его достижение повторил Кросби, канадец. Можно говорить часами об этом человеке, потому что он влюблён в свою профессию. И несмотря на свой нормальный возраст, когда пообщаешься с Борисом Александровичем, чувствуется прилив сил», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
12:47
-
12:39
-
12:32
-
12:24
-
12:15
-
12:04
-
11:44
-
11:31
-
11:17
-
11:03
-
10:51
-
10:41
-
10:34
-
10:13
-
09:53
-
09:30
-
09:20
-
09:01
-
08:39
-
08:38
-
07:46
-
07:15
-
06:40
-
06:25
-
06:20
-
06:18
-
06:08
-
05:59
-
05:44
-
05:34
-
04:39
-
03:45
-
03:27
-
03:19
- 10 февраля 2023
-
23:54
Партнерский контент