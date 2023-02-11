Третьяк: Майоров вошёл в хоккейную книгу Гиннесса, его результат повторил лишь Кросби

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал слова благодарности в адрес двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова. Сегодня, 11 февраля, легендарному советскому нападающему исполнилось 85 лет.

«Хочу стоя сказать в честь Бориса Майорова, потому что очень уважаю этого человека. Этот человек — легенда. Он вошёл в хоккейную книгу Гиннесса как капитан сборной, дважды выигравшей Олимпиаду. Потом его достижение повторил Кросби, канадец. Можно говорить часами об этом человеке, потому что он влюблён в свою профессию. И несмотря на свой нормальный возраст, когда пообщаешься с Борисом Александровичем, чувствуется прилив сил», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.