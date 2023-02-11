В «Металлурге» поздравили Евгения Малкина с отметкой 1200 набранных очков в НХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поздравил российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с достижением 1200 очков в НХЛ. 36-летний россиянин является воспитанником магнитогорского клуба.

«Хочу поздравить от себя лично и от всей команды воспитанника магнитогорского хоккея Евгения Малкина с отметкой в 1200 набранных очков в НХЛ. Это замечательное достижение большого мастера и профессионала. Главное — без травм, крепкого здоровья. Все мы следим за игрой Евгения и желаем ему только успехов», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Малкин стал четвёртым действующим хоккеистом НХЛ, которому покорилась отметка в 1200 очков в лиге и вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.